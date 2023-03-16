Энергоблок №5 Ленинградской АЭС вывели на полную мощность после ремонта

Инженеры провели техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, генератора и систем безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Пятый энергоблок Ленинградской АЭС (ЛАЭС) выведен на полную мощность после успешно завершенного ремонта. Сейчас на атомной станции работают три энергоблока из четырех, энергоблок №4 остается на ремонте. сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ЛАЭС.

"В срок завершен сложный ремонт. Огромное спасибо всем участникам, внесшим вклад в достижение результата, кто, не жалея сил и времени, ремонтировал и проверял оборудование. Сегодня задача всех АЭС - максимально эффективно планировать и осуществлять ремонты, не допускать остановов в межремонтный период, чтобы успешно выполнить годовое государственное задание по выработке", - сказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

В ходе ремонта энергоблока №5 с реактором ВВЭР-1200 специалисты перезагрузили активную зону реактора, заменили часть отработавших кассет, протестировали герметичность оболочки реактора. Инженеры провели техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, генератора и систем безопасности.

В пресс-службе ЛАЭС отметили, что ремонтные работы позволили повысить надежность работы энергоблока и повысить его эксплуатационную эффективность.

В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся энергоблоки №3, 5 и 6, несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 3380 МВт. Четвертый энергоблок на советском реакторе РБМК-1000 находится на плановом ремонте. Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится в пределах естественных фоновых значений.

Ленинградская АЭС - крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности (4 437 МВт). В настоящее время в работе находятся два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока с реакторами ВВЭР-1200. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.