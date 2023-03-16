Йеллен заявила, что Байден готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов на соцсферу

Однако такой диалог не должен подразумевать сокращения соцгарантий, отметила министр финансов США

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов обсуждать с Конгрессом возможности сокращения расходов на социальную сферу для снижения дефицита бюджета, однако такой диалог не должен подразумевать сокращения соцгарантий. Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по финансам Сената США.

"Президент Байден готов работать с Конгрессом по вопросу социальных гарантий и обсуждать возможные подходы к решению соответствующих проблем, - сказала она. - Это важная для нас тема. Он сделал подробные предложения относительно медицинского страхования. Президент уверен, что такой разговор не должен означать сокращения соцгарантий и отказ от обязательств по отношению к пенсионерам, но обсуждать это надо".

19 января Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, законодательно установленного сейчас на уровне $31,4 трлн. Речь идет об отказе от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Джанет Йеллен призвала Конгресс действовать без промедления в том, что касается согласования повышения потолка государственного долга или приостановки его действия. По мнению главы Минфина, это необходимо, чтобы не подорвать доверие к США и их кредитоспособности. Ранее Йеллен отмечала, что имеющихся в распоряжении наличных средств с учетом чрезвычайных мер должно хватить до начала июня.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса США, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.