ОЭЗ "Иннополис" планирует отобрать не менее 70 новых стартапов в 2023 году

По итогам 2022 года статус стартапа в ОЭЗ получили 57 проектов

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Не менее 70 проектов должны получить статус стартапа в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис" по итогам 2023 года, что превысит показатели 2022 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов на полях Российского венчурного форума в Казани в четверг.

"Наш план остается на уровне прошлого года, это не менее 70 стартапов. В эту пятницу у нас проходит очередной экспертный совет по стартапам, где будет представлено еще 11 новых проектов. Поэтому у нас не снижаются ни в коем случае планы. Наоборот, мы в последнее время наблюдаем определенную активность" - сказал Халимов, отметив, что по итогам 2022 года статус стартапа в ОЭЗ получили 57 проектов.

ОЭЗ "Иннополис" - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, являющаяся частью инновационной экосистемы Республики Татарстан. В ОЭЗ в статусе резидентов, партнеров, стартапов работают более 300 компаний.

Российский венчурный форум проходит в Казани 16 марта. Мероприятие собрало около 3 тыс. участников. В рамках форума прошло 14 круглых столов, выступили около 150 спикеров. Эксперты и лидеры рынка обсудили новые формы трансформации венчура в России, модели и механизмы взаимодействия, роль государственных корпораций и частных инвесторов в новое время и другое. Одной из ключевых тем стала технологическая независимость страны.