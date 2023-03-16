"Норникель" не планирует заключать новое акционерное соглашение с "Русалом"

По словам главы "Норникеля" Владимира Потанина, настройки для нормального корпоративного управления не требуются

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Норникель" не ведет переговоры о новом акционерном соглашении с "Русалом", настройки для нормального корпоративного управления не требуются, заявил глава компании Владимир Потанин журналистам.

"У нас не будет нового соглашения, мы не ведем по этому поводу переговоры, считаем, что существующая корпоративная система в "Норильском никеле" вполне способна решать эти вопросы. У коллег есть проблемы, есть вопросы - мы их будем решать так, как в любой нормальной компании они решаются", - сказал он.