Аксенов сообщил, что собственные доходы Крыма выросли более чем в четыре раза с 2014 года

Глава республики отметил, что благодаря этому в регионе кратно выросло количество самозанятых

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Собственные доходы Крыма за девять лет увеличились более чем в четыре раза, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

"Мы максимально старались не сидеть на шее у российского государства. Со своей стороны нарастили налоговую базу, собственные доходы за эти девять лет [выросли] более чем в четыре раза. Это все сделано благодаря и поддержке государственного финансирования и созданию привлекательных условий для бизнеса", - сказал он.

Благодаря этому в регионе кратно выросло количество самозанятых, добавил глава Крыма.

В декабре 2022 года в республике был принят бюджет, доходы которого должны составить 228,3 млрд рублей, расходы - 236,5 млрд рублей, дефицит - 8,2 млрд рублей. Бюджет 2022 года был принят с дефицитом в 2,9 млрд рублей, доходы оценивались в 216,8 млрд рублей, расходы - в 219,7 млрд рублей.