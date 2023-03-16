Матвиенко назвала государственным терактом подрыв "Северных потоков"

Как заявила спикер Совета Федерации, он не мог быть совершен на "любительском уровне"

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала государственным терактом подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", "он не мог быть совершен на "любительском уровне".

"Это высокотехнологичная операция, которая должна заранее готовится. Это специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди. Она не могла быть совершена на любительском уровне", - сказала Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Алжире.

"Я говорю, что это государственный террористический акт, потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию", - добавила она.

По словам Матвиенко, Россия будет и дальше добиваться серьезного независимого расследования. "Мы требуем от ООН, чтобы была создана специальная комиссия, чтобы с привлечением независимых специалистов, ученых, экспертов было проведено такое расследование, названы виновные", - подчеркнула Матвиенко.

"Какие главы государств? Догадайтесь с трех раз, кто является выгодополучателем разрушения мощнейшей инфраструктуры по поставке природного газа в европейские страны", - отметила спикер Совфеда.

О терактах

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.