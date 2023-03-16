Потанин: инвестиционная активность "Интерроса" остается высокой, несмотря на санкции

Глава "Норникеля" также отметил, что компания в настоящее время чувствует себя устойчиво

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Санкции, введенные США против "Интерроса", не повлияли на инвестиционную активность холдинга. Об этом журналистам сообщил глава "Интерроса" Владимир Потанин.

"Компанию "Норильский никель" они (санкции - прим. ТАСС) в принципе не затрагивают, а что касается меня лично и компании "Интеррос" - сами можете судить, что у нас достаточно высокая инвестиционная активность в этом году, все активы, в которые мы вошли - они себя чувствуют неплохо", - сказал он.

О влиянии ограничений на "Норникель"

Глава "Норникеля" также отметил, что компания в настоящее время чувствует себя устойчиво - имеет альтернативные каналы поставок и партеров по расчетам.

"Все неудобное, что могло случиться с токи зрения логистики, расчетов и всего остального - это еще до санкций началось, с прошлой весны. Мы к этому не просто привыкли, а подготовились, у нас есть альтернативные каналы поставок, альтернативные партнеры по расчетам. Одним словом, это уже все отыграно в цене акций, все вот эти санкции - мы к ним готовились", - заявил Потанин.

В декабре 2022 года Минфин США ввел санкции против Потанина и холдинга "Интеррос", при этом "Норникель" не попал в SDN-лист.

"Интеррос" контролирует 37% акций ГМК.