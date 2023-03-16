В Дагестане появится новый цех по производству стеклотары в 2024 году

Общий бюджет инвестпроекта составит более 1,7 млрд рублей.

МАХАЧКАЛА, 16 марта./ТАСС/. Новый цех по производству стеклотары в 2024 году планируют запустить в Дагестане. Проектом предусматривается выпуск продукции в объеме 160 тонн стекломассы в сутки, сообщает региональное правительство.

"Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане. Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом реализации инвестпроекта, инициируемого ООО "Дагестан Стеклотара" в Дагестанских Огнях. Планируемый запуск производства намечен на первый квартал 2024 года. Проектом предусматривается строительство современной стекловаренной печи и установку современного оборудования для выпуска высококачественной продукцию в объеме 160 тонн стекломассы в сутки и 144 млн штук стеклотары в год",- говорится в сообщении.

Отмечается, что общий бюджет инвестпроекта составит более 1,7 млрд рублей.

"Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью, что обеспечит стабильно высокий спрос на производимую продукцию. Планируется создать 172 рабочих места", - добавили в пресс-службе правительства республики.