В Алжире отметили укрепление рубля на фоне санкций

По словам председателя Национального народного собрания Алжира Брахима Бугали, в стране "положительно оценивают терпение русского народа" в связи санкциями

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Власти Алжира отметили укрепление рубля и достижения России, несмотря на санкционное давление. Об этом в четверг на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил председатель Национального народного собрания Алжира (нижней палаты парламента) Брахим Бугали.

"Несмотря на санкции, мы отмечаем укрепление рубля <…> в дополнение к достижениям русского народа, а также значительные достижения РФ", - заявил Бугали. Он добавил, что в Алжире "положительно оценивают терпение русского народа [в связи с] несправедливыми санкциями".

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в среду в Алжир с официальным визитом, который продлится до 17 марта. Ранее в четверг состоялась ее встреча с председателем Совета нации Алжира (верхней палаты парламента) Салехом Гуджилом.