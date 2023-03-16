Аксенов заявил, что госкорпорации присутствуют в Крыму

Глава республики уточнил, что они уже присутствуют на полуострове через созданные ими предприятия или оказывают региону помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Необходимости указывать крупным государственным корпорациям начать работать в Крыму нет, они уже присутствуют на полуострове через созданные ими предприятия или оказывают региону помощь. Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

"В определенной ситуации большие государственные предприятия и корпорации должны учитывать все риски и возможности. С моей стороны в этой части точно к коллегам претензий нет. Потому что в ручном режиме все помогают без исключения Крыму, поверьте, выражаю слова благодарности, потому что никого дважды просить не надо, если у нас возникает какой-то вопрос, начиная от консультаций до прямой помощи. Критической ситуации, чтобы в ручном режиме кому-то сказать - ты завтра должен зайти [в Крым] - нет необходимости. <…> Если надо, создается предприятие на территории субъектов Российской Федерации, которое в дальнейшем, с госучастием либо через определенные точки аффилированные, работает здесь в спокойном режиме, фактически являясь частью большой системы. Я бы не обострял этот вопрос. Я приглашаю крупный бизнес работать, поверьте, Крым - российский регион навсегда и в этой части рисков нет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что пока около его кабинета "очереди нет" из представителей бизнеса, желающих начать работать на полуострове. "Крупные игроки интересуются, в том числе банки с государственным участием. В связи с тем, что большой поток, изменилась логистика доставки грузов через территорию Крыма, но в целом денежный оборот, денежная масса увеличилась с учетом последних событий", - рассказал Аксенов.

Крым долгие годы испытывает санкционное давление. После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения полуострова с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. На полуострове практически нет федеральных торговых сетей, АЗС, операторов сотовой связи, банков. В середине января 2023 года Сбербанк сообщил, что сформировал команду и начинает работать на полуострове.