Инвестфонд Организации тюркских государств будет базироваться в Стамбуле

Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фонд создается на принципах равных капиталовложений и равного права голоса для каждого из членов ОТГ

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Учрежденный на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) инвестиционный фонд будет базироваться в Стамбуле. Об этом в четверг сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги работы саммита ОТГ в Анкаре.

"Одним из конкретных шагов нашего саммита стало подписание соглашения об учреждении Тюркского инвестиционного фонда. Он будет способствовать экономической интеграции стран нашей организации. Фонд будет размещен в Стамбуле", - сказал он. Выступление Эрдогана транслировал телеканал TRT.

Турецкий лидер добавил, что фонд создается на принципах равных капиталовложений и равного права голоса для каждого из членов ОТГ.

Саммит ОТГ состоялся в четверг в турецкой столице. Основное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясений в Турции и помощи стране. В итоговом коммюнике заседания ОТГ указано, что участники договорились к октябрю 2023 года подписать совместное соглашение о создании общего механизма гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации. Его целью будет "эффективное, скоординированное и своевременное удовлетворение потребностей в случае возможных бедствий" в какой-либо из стран ОТГ.