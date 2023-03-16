В АТОР сообщили, что российские туроператоры не пересматривают полетные программы в Турцию

Портал AirportHaber ранее сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание некоторых самолетов компаний РФ из-за американских санкций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры не пересматривают свои полетные программы в Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее в четверг турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание ряда самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания.

"Туроператоры, работающие по Турции, пока свои программы на лето в эту страну не пересматривают. Их эксперты еще раз подчеркивают, что, исходя из самого списка самолетов, туроператорскую перевозку он затрагивает в наименьшей степени. По большей части, если решение и правда официально принято, оно может повлиять на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартеры", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что решение в нынешнем виде вряд ли сможет оказать реальное влияние на полетные туристические программы в Турцию в летнем сезоне, оно может негативно сказаться на авиационном взаимодействии двух стран, поскольку на предстоящий летний сезон квота для выполнения полетов между Россией и Турцией была значительно увеличена по сравнению с прошлым годом. Кроме того, турбулентность на рынке может негативно сказаться на глубине бронирований и интересе россиян к летним турам в Турцию, отметили в АТОР.