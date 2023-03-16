Bloomberg: правительство ФРГ обсуждает с компанией LEAG отказ от добычи угля к 2030 году

Это на восемь лет раньше определенного национальным законодательством срока

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Германии ведет переговоры с руководством компании LEAG, второй по объему добываемого угля в стране, об отказе от его добычи к 2030 году, на восемь лет раньше определенного национальным законодательством срока. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры начались с визита вице-канцлер ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека на одну из принадлежащих LEAG угольных электростанций в прошлом месяце. Политик встретился с главой компании Торстеном Крамером, который сопротивлялся раннему отказу от угля ради достижения заявленных климатических целей правительства.

Ранее в LEAG допускали возможность отказа от угля к 2033 году. В октябре 2022 года правительству ФРГ удалось достичь договоренности с германским концерном RWE об отказе от данного вида топлива к 2023 году

В 2020 году Бундестаг одобрил законопроект по выходу из угольной энергетики, самое позднее, к 2038 году. Действующее правительство в коалиционном договоре прописало, что "в идеале" будет стремиться к отказу от угольной энергетики на восемь лет раньше. Сейчас на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом - в карьерах и разрезах. 21 декабря 2018 года в немецком городе Ботроп закрылась последняя угольная шахта.