Замглавы ведомства Олег Крылов отметил, что это мужчина до 30 лет, имеющий чистую или положительную кредитную историю

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера (подставное лицо, снимающее полученные мошенническим путем средства - прим. ТАСС) - это мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета с хорошей кредитной историей, не судим. Об этом рассказал замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов в интервью aif.ru.

"Есть устойчивая тенденция применения в преступных схемах, в том числе по отмыванию денег, реквизитов так называемых дропов. Это люди, использующие свои, либо предоставленные им (под различными легендами, например, при фиктивном трудоустройстве, или за вознаграждение) карты и счета для обналичивания или транзита похищенных денежных средств. Среднестатистический портрет дропа: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим", - сказал он.

Крылов отметил, что в среднем каждый дроппер для обналичивания средств использует более 20 банковских карт.

Он добавил, что чаще всего с дропперами приходится иметь дело при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничества, совершенных организованными преступными группами. Крылов отметил, что в ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории РФ (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег. Со слов замглавы финразведки, сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.

Крылов сообщил, что сейчас Росфинмониторинг участвует в подготовке предложений по внесению изменений в законодательство РФ в части установления уголовной ответственности за незаконные действия с электронными средствами платежа.