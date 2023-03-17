Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

По данным телеканала СNBC, оптимизм инвесторов связан с решением 11 американских кредитных организаций предоставить вклад на сумму $30 млрд банку First Republic

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии в четверг на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего развития банковского кризиса после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 371,98 пункта (1,17%), до 32 246,55 пункта. Индекс S&P 500 набрал 68,35 пункта (1,76%), достигнув уровня 3 960,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 283,23 пункта (2,48%), поднявшись до уровня 11 717,28 пункта.

Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, набрал 2,57%, поднявшись до уровня 83,17 пункта.

Телеканал СNBC подчеркивает, что оптимизм инвесторов во многом связан с решением 11 американских банков предоставить вклад на сумму $30 млрд банку First Republic. "Ситуация на рынках свидетельствует о том, что, возможно, конец света еще не наступает, как многие думали совсем недавно", - приводит канал слова эксперта Crossmark Global Investments Боба Долла.

10 марта обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса. Акции банка First Republic 13 марта упали более чем на 70%, а утром 14 марта выросли более чем на 40%. В среду агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка до уровня "ВВ+" с негативным прогнозом. Согласно данным Федеральной резервной системы США на 2022 год, First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов.