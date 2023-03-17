Продажи "Русала" по итогам 2022 года снизились на 0,2%

В компании сообщили, что показатель составил 3,896 млн тонн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Русал" по итогам 2022 года реализовал 3,896 млн тонн алюминия и сплавов, что на 0,2% ниже показателя за 2021 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что несмотря на беспрецедентное давление, компания смогла оперативно выстроить новые логистические цепочки и каналы поставки сырья, а также диверсифицировать направления поставки за счет перенаправления потоков на российский и азиатские рынки.

В компании отметили, что "Русал" по результатам 2022 года увеличил производство алюминия на 1,9% по сравнению с показателем за 2021 год, до 3,84 млн тонн. В то же время производство бокситов в 2022 году снизилось в годовом выражении на 18%, до 12,32 млн тонн, а глинозема - на 28,3%, до 5,95 млн тонн.

По данным компании, скорректированная чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам 2022 года снизилась на 52,8% по сравнению с 2021 годом и составила $725 млн. Выручка за отчетный период увеличилась на 16,5% - до $13,97 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась на 29,9% и составила $2,03 млрд. Рентабельность по EBITDA опустилась до 14,5% против 24,1% в 2021 году.

В сообщении подчеркивается, что в 2022 году компания столкнулась с беспрецедентным давлением в связи с введением Австралией эмбарго на поставку глинозема и алюминиевых руд в Россию, а также остановкой производства на Николаевском глиноземном заводе. На этом фоне "Русал" был вынужден искать новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, что привело к росту издержек на 30,2%.

"Инфляция и геополитическая напряженность спровоцировали экстремальный рост цен на энергоносители и сырье, что вместе с укреплением рубля и усложнением логистики привело к увеличению себестоимости производства алюминия на 31,8% - до $2 190 за тонну (по сравнению с $1 661 за тонну в 2021 году)", - добавили в компании.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Он единственный производитель первичного алюминия в России.

Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,61%, Free float - 17,51%.

