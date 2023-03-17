Эксперт заявил, что гениальность россиян позволила им уменьшить влияние западных санкций

Профессор Мититака Хаттори отметил, что ограничения пока не привели к существенному снижению уровня жизни в РФ

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Санкции существенно не ухудшили жизнь россиян, поскольку они гениально находят выход из сложных ситуаций. Такое мнение выразил в пятницу в статье для японского интернет-портала Wedge профессор Центра славяно-евразийских исследований японского Университета Хоккайдо Мититака Хаттори.

Он рассказал, что несколько дней назад в Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами по видеосвязи выступала работающая в России японская журналистка Асука Токуяма. "В ходе ее выступления прозвучали шокирующие слова: "россияне гениальны в выходе из сложных ситуаций". Я и раньше примерно так думал, однако после слов госпожи Токуямы, отлично знающей российское общество, вынужден был согласиться", - пишет Хаттори.

Японский профессор подчеркнул, что, вводя санкции против российского истеблишмента, госкорпораций и российской энергетики, страны Запада "в глубине души надеялись на то, что если уровень жизнь российских граждан снизится, то уровень оппозиционных настроений" в РФ будет расти, а люди выступят против действий России на Украине. "Но в реальности россияне не столь ограничены в возможностях. Санкции, безусловно, сделали невозможным использование многих сервисов. Однако, будучи гениями по выходу их сложных ситуаций, россияне находят собственные решения. И пока санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", - считает профессор.