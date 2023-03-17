СМИ: борьба Запада и Японии за ресурсы и сельхозпродукцию обострится в будущем

Как пишет газета Mainichi, не исключен вариант формирования блоковой структуры мировой экономики, когда страны Запада и Япония будут противостоять Китаю и России, что ухудшит цепочки поставок товаров и приведет к нестабильности

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Борьба стран Запада и Японии за дефицитные энергетические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию обострится в будущем, поскольку мировые цепочки поставок могут быть сильно нарушены в случае формирования так называемой блоковой экономики. Об этом пишет в пятницу газета Mainichi в статье, посвященной 50-летию нефтяного кризиса 1973 года.

Издание отмечает, что нынешний энергетический кризис и рост цен на энергоресурсы, который произошел за последний год на фоне ситуации вокруг Украины, имеет сходства с событиями 50-летний давности.

"На самом деле спрос на сырую нефть неуклонно рос еще до четвертой арабо-израильской войны (6-24 октября 1973 года - прим. ТАСС), поскольку экономика промышленно развитых стран быстро росла, а баланс спроса и предложения находился в тяжелом положении. Затем началась война, что привело к внезапному нефтяному шоку", - считает управляющий директор Института экономики энергетики Японии Кэн Кояма. Mainichi отмечает, что перед началом специальной военной операции на Украине экономическая активность и спрос на энергоресурсы по всему миру увеличивались так же, как перед кризисом 1973 года. На этот раз главной проблемой стало сокращение поставок российского природного газа, добавляет газета.

Кроме того, как пишет издание, в настоящее время не исключен вариант формирования блоковой структуры мировой экономики, когда страны Запада и Япония будут противостоять Китаю и России, что ухудшит цепочки поставок товаров и приведет к нестабильности. "До сих пор глобализация позволяла получать недорогие китайские и другие товары со всего мира. Если этого больше не будет, то в долгосрочной перспективе цены, скорее всего, вырастут", - констатирует экономический обозреватель Кэйити Кая.

"В будущем Запад и Япония будут бороться за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Другими словами, это напрямую связано с "экономической безопасностью", которую правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды определило в качестве одной из важнейших направлений своей политики", - приводит газета мнение экономического консультанта Такахиро Судзуки.