Приложения Уральского банка реконструкции и развития пропали из Google Play

Из Google Play также ранее пропали приложения банков "Левобережный", "Приморье", "Уралсиб" и "Санкт-Петербург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Мобильные приложения подпавшего под санкции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) пропали из интернет-магазина Google Play, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

Ранее из Google Play пропали приложения банков "Левобережный", "Приморье", "Уралсиб" и "Санкт-Петербург".

"Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android как клиентам-физлицам, так и юридическим лицам и предпринимателям", - сказал в разговоре с ТАСС глава департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.

Он добавил, что безопасные ссылки на приложения банка для всех операционных систем можно найти на сайте УБРиР. "Установленное на смартфоны с ОС Android мобильное приложение УБРиР продолжит работать. В приложении круглосуточно доступны платежи, переводы, выпуск карт и другие привычные операции", - отметил Миловский.

Из App Store приложение УБРиР пропало летом 2022 года. В кредитной организации пояснили, что сейчас завершают работу над новой версией интернет-банка, которая будет адаптирована под все распространенные виды мобильных устройств.

Глава департамента розничного бизнеса УБРиР также рекомендовал клиентам отключить автоматическое удаление приложения в настройках смартфона.

О санкциях

США, ЕС и Великобритания в конце февраля 2023 года ввели новые ограничения против указанных российских кредитных организаций. В частности, 24 февраля санкционные списки расширили США и Великобритания. Рестрикции, предусматривающие ограничения на проведение операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.

О банке

Уральский банк реконструкции и развития является одним из 30 крупнейших банков России. Зарегистрирован в Екатеринбурге.