Британский Минфин отказался вводить налог в отношении суверенных фондов

Как пишет газета Financial Times, в ведомстве опасаются снижения притока иностранных инвестиций

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от планов заставить суверенные фонды платить корпоративный налог на частную собственность и коммерческие проекты, опасаясь снижения притока иностранных инвестиций. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По ее данным, такое решение принято после предупреждения кабинета министров о том, что подобные шаги могут оттолкнуть крупнейших инвесторов от проектов в Соединенном Королевстве. Минфин планировал ввести новую пошлину в апреле 2024 года.

"Мы добавили [аргументацию в пользу отказа от введения корпоративного налога для суверенных фондов] в обзор казначейства, в котором показали, что это оттолкнет потенциальных инвесторов и затормозит рост", - приводит издание слова одного из сотрудников министерства внешней торговли.

В последние годы крупные международные инвесторы вложили крупные средства в британские проекты. Суверенный фонд благосостояния Катара обязался инвестировать в ближайшее пятилетие £10 млрд ($12,2 млрд) в передовые технологии, здравоохранение, инфраструктуру и зеленую энергетику.