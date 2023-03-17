Лукашенко заявил, что зарубежные инвесторы проявляют интерес к микроэлектронике Белоруссии

По словам президента Белоруссии, ОАЭ хотят инвестировать в развитие отрасли

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы проявляют колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике. В частности, ОАЭ хотят инвестировать в развитие отрасли. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар", где обсуждал перспективы развития микроэлектроники.

"Колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы. Мой недавний визит в Зимбабве и Объединенные Арабские Эмираты - прямое тому подтверждение. С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной. Притом объемы денег даже не обсуждаются", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам белорусского лидера об этом предметно речь шла в ходе его недавних переговоров с руководством ОАЭ. "Мы очень плотно об этом говорили с президентом Эмиратов. Он высказал колоссальную заинтересованность в работе с дружеской Беларусью. Это надо взять на контроль. Хорошие финансовые вложения - это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий и, как следствие, увеличение экспорта", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке. "И это несмотря на глобальный тренд в сторону уже даже не микро-, а наноэлектроники, когда появились несколько игроков, владеющих технологиями порядка четырех нанометров. Наши достаточно крупные микросхемы остаются востребованными. Они надежны. Но, как я понимаю, от больших глобальных микросхем надо двигаться в маленькие нанометры", - отметил Лукашенко.