ЛДПР предлагает открыть всем детям счета, пополняемые из нефтегазовых доходов бюджета

Согласно законопроекту, накопленные средства после достижения ребенком 18 лет будут храниться на его именном счете в течение пяти лет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили на отзыв правительства РФ законопроект, который предусматривает открытие каждому россиянину с момента рождения именного накопительного счета, ежегодно пополняемого за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослава Нилова в пятницу.

Согласно проекту федерального закона "О накопительных счетах для детей", они также будут пополняться за счет доходов от инвестирования накоплений и иных поступлений. Законопроект предусматривает, что именной накопительный счет также может пополняться за счет средств близких родственников участника накопительной системы.

"Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться вплоть до достижения ребенком 18 лет. После достижения ребенком 18 лет средства будут являться его собственностью, он будет самостоятельно решать, как их использовать - на образование или на приобретение жилья", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, накопленные средства после достижения ребенком 18 лет будут храниться на его именном счете в течение пяти лет. Невостребованные средства могут быть переведены на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти - переданы по наследству супругу (супруге), несовершеннолетним детям и лицам, находящимся на его иждивении.

По словам авторов инициативы, проект разработан "в целях повышения благосостояния граждан РФ за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета". Авторы отмечают, что выплаты гражданам от реализации природных ресурсов существуют в таких нефтедобывающих странах, как США (в штате Аляска), ОАЭ, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии.