Азербайджан запустил таможенный пункт "Ханоба" на границе с Россией

В церемонии открытия таможенного пункта приняли участие вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Таможенно-пропускной пункт "Ханоба" на границе Азербайджана с Россией введен в эксплуатацию в пятницу. Об этом сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.

По его данным, в церемонии открытия таможенного пункта приняли участие вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.

В апреле 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил $2,4 млн на строительство таможенного поста "Ханоба" на границе с Россией. Кроме того, было выделено более $17,6 млн на реконструкцию автомобильной дороги между пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур".

Как отметили в правительстве республики, запуск таможенного пункта, оснащенного современным оборудованием, позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору "Север - Юг", упростить процедуры пересечения границы, расширить транзитные возможности Азербайджана, полностью устранить случаи скопления и очереди транспортных средств на азербайджано-российской границе.