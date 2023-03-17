Российские туроператоры планируют продлить чартеры на Шри-Ланку на лето

Это позволит сохранить стоимость туров на приемлемом уровне, сообщили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры намерены продлить часть зимних полетных программ на Шри-Ланку на лето, это позволит сохранить стоимость туров на остров на приемлемом уровне. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Российские туристы в летнем сезоне смогут продолжать летать на Шри-Ланку на чартерных рейсах. Туроператоры приняли решение продлить часть зимних полетных программ на остров. Это означает, что стоимость туров останется на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.

Шри-Ланка в зимнем сезоне входила в тройку наиболее востребованных у россиян направлений для отдыха. Позитивная динамика продолжается и в весеннем сезоне. Летом туристам будет предложено отдыхать на востоке острова, где именно лето считается высоким сезоном. А именно - на курортах Тринкомале и Пассикуда. Минимальная стоимость тура составит 187,4 тыс. руб. на двоих, рассказали в ассоциации.

Для въезда на Шри-Ланку россиянам необходимо оформить разрешение на въезд - ETA. Есть два варианта по оформлению визы - по прилете, либо в России, напомнили в АТОР.