В Греции повысят минимальную зарплату на 9,4%

Она составит €780 в месяц

АФИНЫ, 17 марта. /ТАСС/. Минимальная заработная плата в Греции будет повышена с 1 апреля до €780 в месяц. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис на совещании, посвященном очередному повышению минимальной зарплаты.

"Правительство сегодня приступает к третьему подряд повышению минимальной заработной платы, на 9,4%. С 1 апреля она повысится до €780 с €650, которые были в 2019 году. Это означает, что с тех пор к доходам примерно 600 тыс. работников ежегодно добавляются почти три дополнительные зарплаты.

Новое повышение, очевидно, приведет к росту пособий по безработице и всех других льгот, связанных с уровнем минимальной заработной платы", - сказал Мицотакис.

Глава правительства отметил, что, тем не менее, в Греции зарплаты все еще низкие. "Это то, что я слышу постоянно, особенно от молодых людей, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами. Новое увеличение минимальной зарплаты явно не решает данную проблему. Однако, безусловно, оно дает очень важное облегчение и в основном заявляет о нашем намерении повысить уровень зарплат как в государственном, так и в частном секторах".

По словам Мицотакиса, пока еще повысить минимальную зарплату возможностей нет. "Хочу подчеркнуть, что окончательная сумма, которая была согласована, находится на верхнем пределе наших возможностей. Однако это могут сделать предприниматели, которые, хочу напомнить, так поддержали правительство Греции во время пандемии. В то же время национальная экономика продолжает динамично расти, безработица неуклонно снижается, по-прежнему снижаются налоги. Поэтому настало время поддержать трудящихся смелым повышением базовой заработной платы, потому что дивиденды от экономического роста должны справедливо получать все", - сказал премьер.

В январе 2021 года правительство Греции объявило о повышении минимальной зарплаты с €650 до €663 в месяц. С 1 мая 2022 года минимальная зарплата была повышена на €50 до €713 в месяц. Как отмечали тогда греческие СМИ, в целом это повышение было не очень значительным (примерно около €1,5 в день после вычета всех налогов). Однако с минимальной зарплатой связаны более 10 пособий, например, по безработице, которые по этой причине тоже выросли. Рост минимальной зарплаты также отражается и на средней зарплате трудящихся, так как при расчете жалования часто учитывается выслуга лет (зарплата работника с 20-летним стажем может быть в два раза больше, чем у начинающего, находящегося на той же ставке).