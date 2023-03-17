Малые ГЭС к 2030 году обеспечат 50% потребности КБР

С этой целью ведется работа по созданию новых объектов гидрогенерации, идет строительство малой Черекской ГЭС

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) выйдет на 50% уровень обеспеченности собственной электроэнергией к 2030 году. Для этого в регионе строится несколько малых ГЭС, сообщил в пятницу министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков.

"В 2022 году собственная выработка электроэнергии Кабардино-Балкарии составила 639,3 млн. кВтч, что на 83,2 млн, или 15%, больше уровня 2021 года Собственная выработка в республике составляет 35,9% от общего потребления электроэнергии, к 2030 году, согласно целевого топливно-энергетического баланса есть планы довести выработку электроэнергии до уровня 50% от объема потребления региона", - рассказал Ахубеков на заседании коллегии ведомства.

С этой целью уже в настоящее время ведется работа по созданию новых объектов гидрогенерации, идет строительство малой Черекской ГЭС (ГЭС "Черекская", общая стоимость проекта около 5 млрд рублей, станция мощностью 23,4 МВт с выработкой 87 млн. кВтч). Окончание строительства запланировано в декабре 2024 года. В реализации находится и возведение ГЭС "Верхнебаксанская" с окончанием строительства в декабре 2027 года.

"Кроме того, рассматривается возможность строительства на реке Баксан в Эльбрусском районе каскада ГЭС, включив Былымскую и Тырныаузскую малые ГЭС мощностью по 20 МВт каждая", - уточнил министр.

Электроснабжение КБР обеспечивается в составе Единой энергетической системы России. Суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением 35-330 кВ составляет 1710,5 МВА [мегавольт-ампер]. Уровень обеспеченности населенных пунктов КБР электрической энергией составляет 100%. В республике баланс электроэнергии осуществляется за счет суммарного объема собственной выработки электрической энергии и сальдо-перетоков из смежных сетей Единой электроэнергетической системы России.