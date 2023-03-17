Астанинская международная биржа одобрила листинг ГДР ретейлера "Окей"

При этом компания намерена сохранить как первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, который она имеет с ноября 2010 года, так и вторичный листинг на Московской бирже, где ее ГДР торгуются с декабря 2020 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Астанинская международная биржа одобрила листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) ретейлера "Окей". Об этом говорится в сообщении компании.

"Окей" объявляет, что Астанинская международная биржа (AIX) одобрила листинг глобальных депозитарных расписок. ГДР группы были допущены к котировальному списку в основном сегменте рынка и начнут торговаться под тикером "Окей " 20 марта 2023 года", - отмечается в сообщении.

При этом компания намерена сохранить как первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, который она имеет с ноября 2010 года, так и вторичный листинг на Московской бирже, где ее ГДР торгуются с декабря 2020 года. Как отмечается в сообщении, "О`Кей" не планирует выпускать новые акции в связи с ее листингом в AIX.

"Этот шаг направлен на дальнейшее повышение ликвидности наших акций и диверсификацию базы инвесторов. Это часть долгосрочной стратегии, направленной на привлечение индивидуальных и институциональных инвесторов из России и из-за рубежа", - прокомментировал генеральный директор "О`Кей" Армин Бургер, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что компания продолжит развивать как гипермаркеты "О`Кей", так и дискаунтеры "Да!". По его мнению, выход на Астанинскую международную биржу позволит предоставить доступ к акционерному капиталу более широкому кругу инвесторов.

Группа "О`Кей" основана в Санкт-Петербурге в 2002 г. и представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом "О`Кей" и дискаунтерами под брендом "Да!". Чистая розничная выручка группы компаний "О`Кей" выросла за 2022 год на 8,1% по сравнению с 2021 годом и достигла 200,2 млрд рублей.