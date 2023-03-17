Сервисные компании в авиации освободят от уплаты двух налогов

На услуги по замене двигателей и других комплектующих гражданских самолетов теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость, а при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ освободит от двух налогов компании, которые отвечают за замену двигателей и других комплектующих на самолетах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства.

"Сегодня рассмотрим законопроект, который позволит снизить издержки сервисных компаний авиационной отрасли. Освободим их от уплаты двух налогов", - сказал он.

Как отметил глава кабмина, речь идет об оказании услуги по замене двигателей и других комплектующих гражданских самолетов. "На такие операции теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Также при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов", - указал он.

Премьер пояснил, что зачастую отправка в ремонт комплектующих и возврат их в эксплуатацию требуют немало времени и значительных финансовых затрат. По налоговому законодательству такая услуга считается как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые уже после ремонта возвращает в оборот.

"Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу. Чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента", - добавил он.

По оценке властей, это позволит поддерживать летную годность парка гражданских самолетов и сохранять транспортную доступность и связанность российских регионов.