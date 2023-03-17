В Госдуме считают целесообразным ограничить сделки с компаниями, связанными с АПК

Как считает первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина, это необходимо, чтобы конечными бенефициарами по сделкам с ушедшими из РФ компаниями были по преимуществу российские юридические и физические лица

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") считает целесообразным ввести разумные ограничения для перехода прав собственности в отношении компаний, влияющих на продовольственную безопасность России, чтобы конечными бенефициарами и выгодоприобретателями по сделкам с ушедшими из РФ компаниями были по преимуществу российские юридические и физические лица. Об этом она заявила журналистам по итогам парламентских слушаний "Законодательное развитие инструментов взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых инфраструктурных задач".

По словам депутата, одной из форм экономического давления Запада на Россию является уход с российского рынка иностранных компаний, при этом об уходе объявили и некоторые компании, работающие на агропродовольственном рынке и в сельскохозяйственной сфере. "Они уже снижают производство, сокращают инвестиционную и маркетинговую деятельность, то есть уже, по сути, вредят продовольственной безопасности нашей страны. При этом есть опасения, что и новые собственники могут быть не заинтересованы в дальнейшем развитии производства", - сказала она.

Школкина полагает, что для новых собственников ушедшего бизнеса можно было ввести определенные ограничения. "По моему мнению, было бы целесообразно введение разумных ограничений для перехода права собственности для компаний, влияющих на продовольственную безопасность России. Например, конечными бенефициарами и выгодоприобретателем по сделкам с такими компаниями в приоритете должны быть российские юридические лица и физические лица - налоговые резиденты РФ, или граждане либо компании из дружественных государств, даже если такие сделки осуществляются через владение другими иностранными компаниями", - отмечает депутат. При этом необходимо, чтобы новый собственник таких компаний предоставлял, обеспечивал и гарантировал инвестиционный план вложений, позволяющий достичь высокого уровня производства и присутствия произведенной продукции на внутреннем рынке, добавила Школкина.

Что касается АПК, то следует с особым вниманием подходить к согласованию сделок, последствиями которых могут быть дробление или выделение части производственных циклов и мощностей групп компаний, составляющих единый цикл по производству продуктов питания и переработки сельхозпродукции, при этом являющимися разными юридическими лицами, принадлежащими одному и тому же иностранному лицу (группе лиц), пояснила парламентарий.

Школкина отметила, что выделение отдельных производственных циклов, которые могут иметь стратегическое значение для продовольственной безопасности и деятельности группы компаний, необходимо ограничить, предусмотрев "возможность перехода права собственности на такие предприятия только вместе с приобретением всей группы компаний".