Объемы сбора дикоросов в российских лесах в 2022 году впервые превысили 22 тыс. тонн

По данным Рослесинфорга, основной прирост произошел за счет увеличения сборов орехов и грибов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем заготовки ягод, плодов, грибов, орехов и лекарственных трав на арендуемых лесных участках в России в промышленных целях вырос в 2022 году на 14,1%, до 22 тыс. тонн. Показатель, как и в прошлом году, стал рекордным для страны, сообщает в пятницу пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Объемы заготовок дикоросов на землях лесного фонда, то есть действительно экологически чистых продуктов, год от года, к счастью, растут. И если в прошлом году прирост составил 14%, то в 2021 году - 48%. Чаще всего прирост колеблется от 5% до 15%. Традиционно, больше всего дикоросов собирают и заготавливают в Сибири и на Дальнем Востоке - 17,1 тыс. тонн и 4,6 тыс. тонн соответственно, что составляет 98% от общего показателя сборов дикорастущих растений в прошлом году. Всего в 2022 году действовало 400 договоров аренды под заготовку пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в 47 регионах страны, больше всего в Республике Дагестан и в Приморском крае", - заявил глава Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Заготовка дикоросов

По данным ведомства, основной прирост произошел за счет увеличения сборов орехов на 16%, до 19,2 тысячи тонн, и грибов - на 4,7%, до 833,9 тонны. Больше всего на арендуемых лесных участках России предприниматели заготавливают орехи, в их числе преимущественно кедровые орешки и фундук. Объемы заготовки выросли в прошлом году на 16%, достигнув 19,2 тысячи тонн. Основной поставщик - Сибирь, на нее пришлось около 78% всех заготовленных орехов.

Также в стране в 2022 году выросли объемы заготовки лесных грибов - на 4,7%, до 833,6 тонн. В основном это белые грибы и лисички. Больше всего их заготовили в Томской области - 787,2 тонны, что составляет 94% от всего объема. При этом внутри региона показатель также увеличился в сравнении с итогами 2021 года на 5%. На втором месте расположился Приморский край - порядка 40 тонн.

Однако сильно упали объемы заготовок ягод и плодов - на 60%, до 22,5 тонн. В прошлом году больше всего их заготовили в Приморском крае - 24,1 тонны. Также упали показатели сборов лекарственных трав - на 51%, до 412,16 тонны. Основные регионы-поставщики - Архангельская область - 172 тонны, Приморский край - 74,7 тонны, Иркутская область - 51,6 тонны, а также Мурманская область - 40 тонн.

"На заготовку влияют и климатически условия - жаркое или прохладное лето и растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов, соответственно, больше предпринимателей начинают рассматривать эту сферу для бизнеса. К тому же, сейчас государство планирует сделать отрасль более прозрачной и выгодной для бизнеса - уже с 1 сентября самозанятые смогут быть включены в реестр производителей органической продукции. У такого вида бизнеса в России много перспектив, если раньше много заготовленных дикоросов шло на экспорт в соседние страны Прибалтики и Северо-Запада, а в стране все оставалось в основном внутри региона-заготовителя или его ближайших соседей, то сейчас открывается все больше предприятий по переработке дикоросов в косметическую продукцию, БАДы и кондитерские изделия", - добавил Чащин.