Объем импортных и экспортных пошлин ЕАЭС в 2022 году достиг $12 млрд

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что нужно продолжать поддержку инвестиционных процессов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем экспортных и импортных пошлин ЕАЭС в 2022 году достиг $12 млрд, часть из этих средств можно направить на поддержку совместных инвестиционных проектов. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая на пленарной сессии Международного экономического форума государств -участников СНГ, который в этом году проходит под названием "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".

"За прошлый год объем импортных и экспортных пошлин по Евразийскому экономическому союзу составил $12 млрд", - сказал он.

При этом Мясникович отметил, что нужно продолжать поддержку инвестиционных процессов в ЕАЭС. "Первые шаги уже сделаны. В декабре прошлого года высший Евразийский экономический совет, главы наших пяти государств приняли решение о частичной поддержке инвестиционных проектов в первую очередь за счет субсидирования процентных ставок кредитов, которые направляются на эти цели. Было сказано, что это в первую очередь должно формироваться за счет суммы антидемпинговых и других защитных пошлин. Но мы полагаем, что этого недостаточно. Когда мы смотрим на примеры других интеграционных объединений, можно было бы на эти цели направлять и определенный процент отчислений от таможенных пошлин, которые у нас формируются в Евразийском экономическом союзе", - предложил он.

Такую финансовую поддержку, по мнению Мясниковича, можно было бы предоставлять как новым копаниям, так и на новые проекты объединенных компаний. Решения о поддержке могли бы также включать создание льготного режима на период окупаемости соответствующих инвестиций, уточнил он.