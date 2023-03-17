Должность занял Игорь Данилов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ювелирная сеть Sunlight сменила гендиректора, им стал Игорь Данилов, директором по стратегическому маркетингу назначена Ольга Троценко. Об этом говорится в сообщении компании.

"На пост генерального директора назначен Игорь Данилов, а Ольга Троценко присоединилась команде в должности директора по стратегическому маркетингу", - говорится в сообщении.

Предыдущий директор Дмитрий Лазарев покинул компанию, уточнили в пресс-службе ретейлера.

Игорь Данилов вернулся в компанию после пятилетнего перерыва, в течение которого он возглавлял ювелирную сеть Adamas, работал операционным директором по ретейлу в Sokolov Jewelry.

До перехода в Sunlight Ольга Троценко занимала должность вице-президента по маркетингу и стратегическому развитию "Связного", была исполнительным директором консалтингового агентства Ctzn, занималась маркетинговыми коммуникациями в МТС и в BBDO Group, отмечают в компании.

Ювелирная сеть Sunlight насчитывае 538 магазинов в 217 городах России.