17 марта, 14:57

В МЭР призвали СНГ формировать у населения положительный образ атомной энергетики

По словам замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, из-за закрытости атомной отрасли распространились страхи, опасения и негативные стереотипы о ней

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Странам СНГ следует активизировать работу по формированию у населения положительного образа атомной энергетики. Такое мнение выразил в пятницу статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, выступая на очередном заседании Экономического совета СНГ.

"Странам СНГ необходимо создать документ, в котором будут прописаны конкретные шаги для решения общих задач по повышению уровня информированности населения и минимизации негативного восприятия мирного атома со стороны общественности", - сказал Херсонцев.

По его словам, следствием закрытости атомной отрасли стала ограниченность знаний населения о ней, что породило много страхов, опасений и негативных стереотипов. "Например, стереотип о том, что атомные объекты якобы неблагоприятно воздействуют на экологию и создают повышенный радиационный фон в регионе их присутствия", - отметил Алексей Херсонцев. 

Теги:
РоссияХерсонцев, Алексей Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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