Денонсация ДОВСЕ и продление ограничений против авиакомпании "Россия". Главное за 16 мая

Денонсация ДОВСЕ в РФ

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. С 2007 года на исполнение условий соглашения действовал мораторий, так как страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа от 1997 года, продолжив придерживаться положений 1990 года. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что после денонсации Россия может беспрепятственно размещать оружие для защиты своих национальных интересов и будет это делать.

Продление экспортных ограничений против авиакомпании "Россия"

Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения, наложенные на авиакомпанию "Россия". По словам помощника министра торговли США Мэтью Акселрода, это необходимо "с точки зрения общественных интересов". Рестрикции лишают авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт программного обеспечения и технологий.

Арест ученого СО РАН по подозрению в госизмене

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева подозревают в госизмене. Поводом стала публикация в иранском журнале, посвященная газовой динамике, заявили в институте. Звегинцева задержали около трех недель назад. Советский районный суд в Новосибирске подтвердил избрание ученому меры пресечения в виде домашнего ареста, он пробудет под стражей до 7 июня.

Восстановление заблокированных активов РФ

Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В регуляторе допустили, что в перспективе возможен обмен акций на замороженные ценные бумаги на Западе. ЦБ оценивает объем заблокированных иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, в 5,7 трлн рублей.

Задержание гражданки Украины за шпионаж

ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах. В ведомстве сообщили, что изъяли у подозреваемой "технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток"".