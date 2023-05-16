Минсельхоз увеличил лимиты субсидий на льготные краткосрочные кредиты до 18,9 млрд рублей

Также ведомство на 0,5 млрд рублей повысило лимит на инвестиционное кредитование малых предприятий в АПК

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ в 2023 году увеличил лимиты субсидий на льготное краткосрочное кредитование предприятий агропромышленного комплекса на 2,4 млрд рублей - до 18,9 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

"В целях поддержания устойчивости АПК в текущем году Минсельхоз России принял решение увеличить лимиты субсидий на льготное краткосрочное кредитование на 2,4 млрд рублей, до 18,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Указанный объем выделяемых средств сопоставим с уровнем прошлого года. Кроме того, на 0,5 млрд рублей увеличен лимит на инвестиционное кредитование малых предприятий в АПК, в том числе для приобретения ими необходимой техники.