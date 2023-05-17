ФАС проверит законность услуг сотовых операторов по кредитованию

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова написала запрос в Федеральную антимонопольную службу по причине того, что в СМИ часто появляется информация об утечке персональных данных и платежной информации, передают "Известия"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на запрос первого зампреда комитета Госдумы (ГД) по просвещению Яны Лантратовой в федеральную службу.

В обращении депутата к ФАС, которым располагает газета, приводится пример компании "Мегафон": в марте она добавила в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

"Как отмечают заявители, отдельно о данном изменении соглашения пользователи предупреждены не были. Для того чтобы отказаться от этой услуги, требуется целиком изучить текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от данной услуги", - говорится в документе. В тексте запроса также отмечается, что абоненты предъявляли претензии таким сотовым операторам, как ПАО "Мобильные телесистемы" и ПАО "Вымпелком", которые предоставляют подобную услугу микрофинансовых займов.

Лантратова пояснила газете, что написала запрос в ФАС в связи с тем, что в СМИ довольно часто появляются сообщения об утечке персональных данных и платежной информации.

На запрос в пресс-службе ФАС "Известиям" сообщили, что обращение депутата поступило и будет рассмотрено в установленные сроки.

"Известия" направили запросы российским мобильным операторам. В "Мегафоне" от комментариев отказались. В МТС отметили, что принимают строгие организационные меры для предупреждения и предотвращения утечек и несанкционированного доступа к информации. "Вымпелком" сообщил, что самостоятельно не выдает кредиты или займы. Tele2 заявил, что не обладает услугой по предоставлению микрозаймов.