Расходы россиян на путешествия в майские праздники выросли почти на 10%

Самый большой рост показали продажи автобусных билетов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россияне - клиенты ВТБ увеличили траты на путешествия в майские праздники 2023 года почти на 10% в сравнении с тем же периодом годом ранее. При этом наибольший рост показали продажи автобусных билетов, отмечается в исследовании ВТБ, основанном на транзакциях клиентов банка (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Клиенты ВТБ увеличили траты на путешествия во время майских праздников. За время майских праздников 2023 года клиенты ВТБ потратили на путешествия свыше 10,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показали продажи автобусных билетов - на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 29 апреля по 9 мая траты по картам банка в этой категории достигли 205 млн рублей", - указали в ВТБ.

При этом больше всего за майские праздники клиенты ВТБ потратили на железнодорожный транспорт - более 900 млн рублей на билеты в поездах и электричках, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако суммарно число транзакций по всем категориям транспорта не изменилось.

Вместе с тем количество приобретенных авиабилетов по сравнению с прошлым годом сократилось на 12%, как и расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов: в этом году количество транзакций по ним снизилось на 11%, свидетельствуют данные банка.

"Спрос на досуг в майские праздники владельцы карт ВТБ увеличили на 12% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост интереса наблюдался в билетах в кино - за 11 дней клиенты совершили 96,7 тыс. транзакций, что на 59% выше, чем годом ранее", - указали авторы исследования.

Кроме того, выросла популярность экскурсий - по сравнению с маем 2022 года клиенты банка купили их больше на 8%, тогда как на размещение в гостиницах спрос упал на 6%. Однако количество чеков в ресторанах, кафе и барах выросло на 14%, сумма по ним превысила 6 млрд рублей.