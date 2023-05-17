Столичный производитель поставил водоотводные лотки для реконструкции трассы М-4 "Дон"

Продукция обладают малым весом, коррозионной стойкостью, фактически не требуют затрат на обслуживание в период эксплуатации

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Столичный производитель композитных материалов поставил около 4 км водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон". Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Продукция столичного Нанотехнологического центра композитов достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог. Например, компания поставила 4 км водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон", из них 2 км уже установлены. Ранее более 18 км композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще 9 км перил и лотков - на участке ЦКАД-3", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что композитные водоотводные лотки столичного производителя обладают малым весом, коррозионной стойкостью, фактически не требуют затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечны.

Проект ремонта трассы предусматривает реконструкцию двух ее участков с расширением до четырех и шести полос, а также строительство 36 км обхода города Аксай. Кроме того, новый участок разгрузит от потока транзитного транспорта подъезды к Ростову-на-Дону. Открытие движения по трассе запланировано на июнь 2023 года.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.