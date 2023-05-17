Омская область поставит в Маньчжурию сельхозпродукцию почти на 2 млрд рублей

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Хоценко, Маньчжурия является для российского региона ближайшим китайским партнером

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Компании Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, подписали два контракта и одно соглашение о намерениях по поставкам сельхозпродукции на сумму около 2 млрд рублей в Маньчжурию. Об этом рассказал в среду ТАСС представитель Центра логистики и внешнеэкономических связей Омской области Евгений Колягин по итогам визита делегации этого города в Омск.

"По итогам переговоров Центр логистики и внешнеэкономических связей Омской области и "Агрохолдинг "Сибирь" подписали два контракта и одно соглашение на поставку сельхозпродукции в Китай. <...> В рамках контрактов омичи отправят на экспорт лен масличный, горох, овес и ячмень", - рассказал Колягин. Он уточнил, что два контракта заключены на сумму 120 млн юаней (1,38 млрд рублей) и соглашение о намерениях на сумму 50 млн юаней (573 млн рублей).

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, Маньчжурия является для Омской области ближайшим китайским партнером. "Нам хотелось бы выйти на тот же уровень сотрудничества, который был до пандемии - в том числе возобновить работу Омского торгового дома", - приводит пресс-служба слова Хоценко. Его пресс-секретарь Мина Ахвердиева пояснила ТАСС, что речь идет о различных мероприятиях: визитах делегаций, участии в выставках. Регион заинтересован и в создании других аналогичных торговых домов на других территориях Китая.

Врио главы региона также обсудил с китайской делегацией вопросы наращивания взаимного товарооборота, увеличения поставок пищевой продукции, расширения сотрудничества по медицинскому туризму и реализации совместных образовательных программ. "При необходимости мы готовы нарастить поставки в Китай масличных культур и наладить экспорт пшеницы и ячменя. Мы также готовы к совместным проектам по хранению и переработке сельхозпродукции", - цитирует пресс-служба Хоценко.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 360 тыс. тонн масличных культур, 420 тыс. тонн картофеля и 140 тыс. тонн овощей. В 2023 году регион намерен экспортировать сельхозпродукции на $384 млн - это на 43% больше установленного нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" плана. В 2021 году область экспортировала в Китай продукции АПК на $85,5 млн (около 6,87 млрд рублей).