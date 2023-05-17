ДОМ.РФ разработает мастер-план Махачкалинской агломерации Дагестана

Власти республики предложили институту развития жилищного строительства разработать его по аналогии с мастер-планом Дербента, который был создан за счет пожертвований госкомпании

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ разработает единый мастер-план Махачкалинской агломерации Республики Дагестан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании по итогам встречи генерального директора института развития Виталия Мутко и главы региона Сергея Меликова.

"ДОМ.РФ разработает мастер-план Махачкалинской агломерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что власти республики предложили ДОМ.РФ разработать мастер-план для Махачкалинской агломерации по аналогии с мастер-планом Дербента, который был создан за счет пожертвований госкомпании и уже реализуется.

Такие же документы теперь подготовят для Махачкалы и Каспийска в рамках работы над стратегией развития агломерации. Также в документ намерены включить концепцию комплексного развития земельного участка площадью 20,7 га в поселке Ленинкент. Сверх этого ДОМ.РФ прорабатывает возможность использовать инфраструктурные облигации для строительства дороги к Махачкалинскому морскому порту. Потенциальный размер займа - 5 млрд рублей.

"Сегодняшняя встреча - логичное продолжение дискуссий и договоренностей, достигнутых на недавней Кавказской инвестиционной выставке. Дагестан привлекает большое число туристов со всей страны, от успешного развития этой индустрии во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие республики", - процитировали в сообщении Мутко. Он выразил мнение, что реализация мастер-планов позволит "в полной мере раскрыть потенциал этих городов и при этом сохранить их уникальность и идентичность".

Меликов отметил, что Махачкалинская агломерация нуждается в реализации современной градостроительной политики, и высказал надежду, что мастер-план позволит "навести порядок в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, грамотно раскрыть потенциал основных видовых точек и центров притяжения, создать непрерывную цепь набережных и общественных пространств".