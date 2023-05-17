НИИ "Интеграл" займется реагированием на компьютерные инциденты на платформе "Гостех"

Научно-исследовательский институт будет предпринимать соответствующие меры на клиентских сегментах госинформсистем в 2023-2024 годах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ своим распоряжением определило Научно-исследовательский институт "Интеграл" единственным исполнителем мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты на единой платформе "Гостех". Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно материалам, НИИ "Интеграл" будет обеспечивать реагирование на инциденты на клиентских сегментах госинформсистем на платформе в 2023-2024 годах. Распоряжение также определяет институт единственным исполнителем закупок Минцифры России по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий кибератак.

Предельный срок заключения госконтрактов с НИИ на закупку таких услуг - 31 декабря 2024 года. Институт может привлекать к исполнению контрактов соисполнителей в случае, если им самим выполняется не менее 50% совокупного объема обязательств.

"Интеграл" является подведомственной организацией Минцифры России. В перечень направлений его деятельности входят выполнение НИР и ОКР в сфере индустрии ПО и прикладной информатики, а также ведение государственного библиографического учета, обеспечение сохранности и использования обязательного федерального экземпляра программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Институт обеспечивает защиту сведений, составляющих гостайну.