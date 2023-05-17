США выразили готовность помочь Молдавии стать энергетически независимой

Руководитель американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр утверждает, что Кишинев в настоящее время якобы подвергается "энергетическому шантажу" со стороны Москвы

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Молдавии потребуются годы, чтобы обрести полную энергетическую независимость, но США готовы оказать европейской стране необходимую помощь. Об этом заявила в среду руководитель Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Очевидно, что для полной энергетической независимости, к которой она [Молдавия] стремится, потребуются годы, и я очень надеюсь, что Соединенные Штаты будут с ней и молдавским народом на каждом этапе этого пути", - сказала Пауэр. Глава ведомства также утверждала, что Молдавия в настоящее время якобы подвергается "энергетическому шантажу" со стороны России, но эта страна стремится реформировать свои энергосети под западные стандарты.

Ранее сообщалось, что в январе Молдавия получила $30 млн через Агентство США по международному развитию, которые предназначены для поддержки бюджета республики в условиях энергетического кризиса, а также "компенсаций подорожания энергетических ресурсов для граждан и экономических агентов".