Сунак назвал преимуществом Brexit дешевое пиво в пабах

По словам британского премьера, страна снизила НДС на товары санитарно-гигиенического значения и изменила пошлины на алкоголь

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал дешевое пиво в пабах последствием выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в среду сообщила газета The Guardian со ссылкой на слова британского премьера по пути на саммит лидеров Группы семи в Хиросиме.

"Мы снизили НДС на товары санитарно-гигиенического значения, реформировали пошлины на алкоголь, а это значит, что этим летом пиво в пабах можно будет купить дешевле. Это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже продемонстрировал", - сказал Сунак, опровергая заявления Найджела Фаража, бывшего лидера UKIP (United Kingdom Independence Party, Партия независимости Соединенного Королевства) о том, что Brexit под руководством консерваторов провалился. Среди преимуществ выхода из ЕС премьер также отметил так называемые "свободные порты" - зоны свободной торговли с низкими пошлинами. "Растет экономический оптимизм и доверие потребителей, повышаются оценки экономического роста", - резюмировал Сунак.

Премьер Великобритании признал, что государство имеет дело с высокой инфляцией и ростом заимствований, а домохозяйства испытывают трудности и борются с кризисом стоимости жизни, однако отметил множество признаков того, что экономика страны "движется в правильном направлении". Аналитический центр Resolution Foundation подсчитал, что к 2027 году доходы британских домохозяйств будут ниже, чем во время пандемии коронавируса. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл в прошлом месяце заявил, что людям придется "принять тот факт, что они станут беднее".

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы.