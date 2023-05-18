Росрыболовство сообщило, что порядка 80% осетровых на Каспии выращены в России

Это подтвердила проведенная генетическая паспортизация

АСТРАХАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Предприятия аквакультуры России, занимающиеся искусственным воспроизводством осетровых, запустили порядка 80% запасов этих пород рыб в Каспийском море. Это подтвердила проведенная генетическая паспортизация всех ремонтно-маточных стад Каспия, сообщил журналистам на брифинге в рамках одиннадцатой сессии Российско-Иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства в Астрахани заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Россия является абсолютным лидером в части искусственного воспроизводства, в первую очередь, осетровых. Мы выпускаем больше всего осетровых видов рыб. И, как показывают научные исследования, около 80% всех русских осетровых, которые есть в Каспийском море, имеют наше происхождение, то есть они именно с наших заводов. Мы провели генетическую паспортизацию всех ремонтно-маточных стад, знаем каждого малька, выпускаемого в море, по его генетике. То есть когда он отлавливается в море во время научных исследований, мы абсолютно точно определяем, от каких родителей он произошел", - сказал он.

Соколов уточнил, что Росрыболовство инициировало перед представителями Каспийских государств, и, в первую очередь, Ирана как страны, которая уделяет воспроизводству особое внимание, также провести паспортизацию своих ремонтно-маточных стад и выпускаемых в море мальков. "Чтобы мы четко понимали, что за рыба живет в Каспийском море", - пояснил замглавы Росрыболовства.

Иранская делегация во главе с замминистра сельскохозяйственного развития Ирана Сейедом Хоссейни работает в Астрахани на одиннадцатой сессии Российско-Иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства, где обсуждают основные направления сотрудничества двух стран в сфере рыбного хозяйства. По данным Росрыболовства, основой российско-иранского сотрудничества в сфере рыболовства является заключенное в 1996 году соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между правительствами РФ и Исламской республики Иран. Для его реализации создана Российско-Иранская комиссия по вопросам рыбного хозяйства, в Тегеране также учреждено представительство Росрыболовства в Иране.