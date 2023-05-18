Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,06-0,6%

По итогам дня индекс Мосбиржи упал до 2 632,91 пункта, РТС - до 1 033,36 пункта за счет слабости рубля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг перешел к умеренной коррекции вниз. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,06%, до 2 632,91 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,60%, до 1 033,36 пункта за счет слабости рубля. Курс доллара вырос на 0,42%, до 80,28 руб., курс евро - на 0,06%, до 86,64 руб., курс юаня - на 0,006%, до 11,40 руб.

"Рубль пытался укрепляться, сдерживая интерес к бумагам экспортеров. Цены на нефть пытались удержаться на рубежах выше $75 за баррель Brent. Рост индекса доллара DXY выше 103 пунктов оказал давление на котировки большинства сырьевых товаров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон остается "нервозным". "Политики в США по-прежнему не могут договориться по поводу повышения потолка госдолга, дедлайн неумолимо приближается, в ожидании развязки, глобальный риск-аппетит может оставаться подавленным. В геополитике поводы для тревог создают риски эскалации конфликта на Украине, а также новые санкционные угрозы", - сказал эксперт.

Рынок акций

Сегодня лучше рынка выглядели бумаги представителей банковского сектора, в том числе тяжеловесные акции Сбербанка (обыкновенные акции - 0,62%, "префы" - 0,46%), которым благоприятствовали позитивные финрезультаты банка по МСФО за первый квартал 2023 года.

При этом акции "Сургутнефтегаза" (-3,54%), поначалу дорожавшие в ожидании дивидендных новостей, по факту решения совета директоров резко упали, рассказал Бахтин.

Прогноз

Геополитика может подать новые сигналы. "Завтра в Хиросиме стартует саммит стран G7. ЕЦБ в конце недели опубликует экономический бюллетень. Также ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла", - отметил Бахтин. Из корпоративных событий пятницы выделим день инвестора Positive Technologies, выход консолидированных финансовых результатов МТС за первый квартал 2023 года, годовое собрание акционеров "Интер РАО".

Приближение выходных в условиях напряженного внешнего фона может сдерживать покупательскую активность, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 мая - 2 585 - 2 685 пунктов, по курсу доллара - 77,7-80,7 руб.