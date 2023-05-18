18 мая, 18:23

Аксенов сообщил, что нагрузка на оборонные предприятия в Крыму выросла втрое за полгода

В связи с этим в регионе увеличился спрос на новые кадры, отметил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Объем поставленных задач для предприятий оборонной промышленности в Республике Крым за последние полгода возрос втрое, из-за чего в регионе значительно увеличился спрос на новые кадры, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Миллет".

"На многих предприятиях, которые выполняют гособоронзаказ, объем поставленных задач за последние полгода вырос более чем в три раза. Поэтому ряд предприятий занимается как раз набором квалифицированных сотрудников. Кадры сегодня решают все, этот принцип актуален как никогда. Поэтому мы рады, что молодежь идет сегодня в том числе в промышленность. В Керчи, мы видим, привлекают, и более 2,5 тыс. уже работают, и по лицам уже видно очень много молодых ребят", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что в Крым также начали возвращаться специалисты, которые до 2014 года уехали работать в другие регионы России.

В середине декабря Аксенов заявлял, что власти республики ожидают с 2023 года рост показателей в обрабатывающих и химических производствах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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