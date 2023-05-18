Законопроект Росфинмониторинга о сопровождении переводов допинформацией еще в разработке

В Росфинмониторинге сообщили об обсуждении вместе с Банком России и рынком разных вариантов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг продолжает работу над законопроектом по вопросу сопровождения денежных переводов дополнительной информацией о плательщике и получателе, ведомство, как сообщили ТАСС в его пресс-службе, вместе с Банком России и рынком обсуждают разные варианты.

В четверг РБК со ссылкой на измененную версию проекта сообщил, что Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. А также предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. рублей.

"Работа над законопроектом по вопросу сопровождения переводов денежных средств информацией о плательщике и получателе не завершена и продолжается. С учетом замечаний и предложений, поступивших от представителей банковского сообщества и ассоциаций финансового рынка, проект был существенно переработан. Редакция разработанного проекта федерального закона не окончательная и может существенно поменяться", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в текущий момент с представителями ЦБ и рядом кредитных организаций обсуждаются и альтернативные механизмы, не связанные с указанием в сопровождающих перевод документах персональных данных отправителя и получателя, а предусматривающие корректировку подходов в предоставлении кредитными организациями информации по запросу Росфинмониторинга, в том числе путем максимальной автоматизации данного процесса, сокращения сроков представления информации и внедрения единой для всех кредитных организаций формы банковской выписки.

Кроме этого, в части переводов на 100 тыс. рублей Росфинмониторинг подчеркивает, что предложение ведомства касается не ограничения переводов денежных средств без открытия банковского счета определенной суммой, а установления верхнего порогового значения таких переводов в тех случаях, когда физическое лицо прошло только упрощенную идентификацию. Сейчас при условии упрощенной идентификации клиента можно переводить любую сумму денежных средств без ограничения. "В случае принятия предлагаемой инициативы физические лица и дальше смогут осуществлять переводы без открытия банковского счета, но для этого в случае превышения порогового значения им придется пройти полную идентификацию", - заключили в ведомстве.