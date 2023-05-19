В Хабаровском крае увеличат объем производства молока

Ожидается, что его количество в ближайшие три года вырастет до 28 тыс. тонн

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Сельскохозяйственные организации в Хабаровском крае увеличат производство молока в ближайшие три года до 28 тыс. тонн. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алена Селезнева.

"Положительная динамика по приросту объемов производства сохранится в организованном секторе - это предприятия и фермеры - в том числе благодаря мерам поддержки. Ожидаемый объем производства молока в крае в 2025 году составит около 28 тыс. тонн", - сказала Селезнева.

По итогам прошлого года в крае выпустили 23,4 тыс. тонн молока. В сельхозорганизациях объем производства увеличился на 17% благодаря повышению продуктивности и завозу племенного скота, работе по воспроизводству, а также за счет запуска животноводческого комплекса ООО "Вектор", уточнила собеседница агентства. Увеличению объемов также способствовали меры господдержки, средства направлялись на производство и реализацию молока, на приобретение племенного крупного рогатого скота, на реконструкцию животноводческих помещений.

"Благодаря грантовой поддержке молочное животноводство также активно развивается в фермерских хозяйствах. За пять лет объемы производства молока в фермерских хозяйствах увеличились более чем в два раза", - сказала Селезнева.

Молочное животноводство будет активно развиваться в Хабаровском крае в ближайшие годы. Так, с этого года по 2027 год планируется реализовать ряд инвестиционных проектов в Хабаровском районе, в районе имени Лазо и в Вяземском районе, сообщила Селезнева. Ввод новых предприятий в эксплуатацию при выходе на проектную мощность позволит увеличить объемы производства молока в регионе в 4,5 раза - до 103,6 тыс. тонн, самообеспеченность молоком вырастет до 39,4%. Ожидаемый объем инвестиций по проектам превысит 11 млрд рублей, будет создано около 700 новых рабочих мест.