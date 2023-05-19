Bloomberg: Потанин и Алекперов хотят приобрести контрольный пакет акций "Яндекса"

По данным агентства, предприниматели оценивают стоимость "Яндекса" примерно в 560-600 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса", являющегося его дочерней компанией. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, предприниматели оценивают стоимость "Яндекса" примерно в 560-600 млрд рублей ($7-7,5 млрд).

Предложения будут рассмотрены на встрече в Дубае на следующей неделе, однако Yandex NV не примет окончательного решения на данном мероприятии, отметили источники агентства.

Представители "Яндекса", Потанина и Алекперова отказались от комментариев агентству Bloomberg.