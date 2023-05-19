В Липецкой области расширят географию услуги по снятию наличных через кассы магазинов

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, по результатам опроса глав муниципалитетов установлено, что у сельских жителей сохраняется потребность в инфраструктуре для получения наличных

ЛИПЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области выступают за расширение в регионе географии предоставления услуги по снятию наличных денег с банковских карточек через кассы магазинов. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя проходящие в области встречи местных предпринимателей с представителями банковского сектора.

"Особое внимание в ходе встреч с районным бизнесом было уделено развитию сервиса "наличные на кассе", по результатам опроса глав муниципалитетов, у сельских жителей сохраняется потребность в инфраструктуре для получения наличных", - рассказал Артамонов.

Он отметил, что именно этот сервис может стать решением вопроса и поспособствовать повышению доступности финансовых услуг. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы предприниматели пользовались современными финансовыми сервисами, обучение дает возможность делиться опытом и не только получать новые знания, но и видеть, как они реализуются в жизни", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, встречи с предпринимателями проходят в рамках сельского фестиваля "Экспедиция финансовой грамотности", организованного региональным центром финансовой грамотности, липецким отделением Банка России и ассоциацией развития финансовой грамотности. "В них приняли участие предприниматели из Лев-Толстовского, Измалковского, Становлянского и Усманского районов", - заключили в пресс-службе.